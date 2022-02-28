إعلان القائمة الكاملة لحكومة باشاغا الجديدة فى ليبيا

ضمت حكومة رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، 30 حقيبة وزارية، وسط ترقب لتصويت مجلس النواب على منحها الثقة.

وضمت ‏قائمة حكومة باشاغا المقدمة إلى البرلمان، المترشح الرئاسي عثمان عبد الجليل وزيرًا للصحة، وسفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي والمترشح الرئاسي حافظ قدور وزيرًا للخارجية، وذلك وفق وكالة الأنباء الليبية.

وضمت القائمة أيضًا عصام بوزريبة وزيرًا للداخلية، والناطق باسم الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا حاتم عريبي وزيرًا للإعلام.

وإلى جانب ذلك شملت القائمة سامي الضاوي شقيق آمر الكتيبة 55 مشاة، التابعة لجهاز دعم الاستقرار معمر الضاوي وزيرًا للحكم المحلي، فيما تركت القائمة منصب نائب رئيس مجلس الوزراء عن الجنوب شاغرًا، فيما تولى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة وزارة الدفاع.

وضمت التشكيلة الوزارية المقترحة التي قدمها فتحي باشاغا لمجلس النواب، نائبين و30 وزيرا و 8 وزراء دولة .

وحسب التشكيلة ضمت علي فرج القطراني نائبا عن الشرق، فيما ظل اسم النائب عن الجنوب شاغرا.

وأسندت وزارة الخارجية في التشكيلة الوزارية إلى حافظ عبدالحميد قدور، والتخطيط والمالية لأسامة سعد حماد والعدل خالد مسعود عبدربه، والصحة عثمان عبدالجليل والتربية والتعليم لمحمد محبوب عبدالهادي والحكم المحلي لسامي الضاوي.

وقال المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي فيصل بورايقة في وقت سابق اليوم إن هناك محاولات لمنع جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة وصلت إلى التهديد بتخريب الجلسة.

واضاف"التحدي الأكبر في حال منح الثقة للحكومة الجديدة هو كيفية استلام المهام نظرًا لخطاب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الذي يؤكد فيه أنه مستعد لاشعال النار في البلاد بأكملها مقابل عدم تسليم الحكومة".

وأشار إلى أن الدبيبة يملك المال ويعرف هذه اللغة جيدا واستطاع أن يغير ولاءات عددا من التشكيلات العسكرية في طرابلس واستخدمها في حوار جنيف وتونس.