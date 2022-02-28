الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تعلق عمل سفارتها في بيلاروسيا وتسمح لدبلوماسييها بمغادرة روسيا

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أعنلت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها علقت العمليات في سفارتها في بيلاروسيا، كما سمحت للدبلوماسيين الأمريكيين بالسفارة في روسيا بالمغادرة طواعية.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين - في بيان - "لقد اتخذنا هذه الخطوات بسبب قضايا الأمن والسلامة الناجمة عن الهجوم غير المبرر من قبل القوات العسكرية الروسية في أوكرانيا"، حسبما أوردت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.

وأضاف: "تقوم وزارة الخارجية باستمرار بتعديل موقفها في السفارات والقنصليات في جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع مهمتها، والبيئة الأمنية المحلية، والوضع الصحي".

وتابع بلينكين "في النهاية ليس لدينا أولوية أعلى من سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة، وهذا يشمل موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم الذين يخدمون في جميع أنحاء العالم".

وقالت وزارة الخارجية إنها سمحت بمغادرة الموظفين "غير الطارئين" وأفراد أسرهم الموجودين في السفارة في موسكو.

وجاءت هذه الخطوة مع تصاعد التوترات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الإثنين، أنها أنهت كافة الاستعدادات؛ لاستضافة المفاوضات الروسية الأوكرانية، مؤكدة أنها في انتظار قدوم الوفدين إلى البلاد.

جاء ذلك فور إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، أن الوفدين الروسي والأوكراني من المقرر أن يجتمعا دون شروطٍ مسبقة في مدينة بريبيات البيلاروسية، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البيلاروسية (بلتا نيوز). 

وقال الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلنيسكي، إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أكد له أن الصواريخ والطائرات والمروحيات لن تطير إلى أوكرانيا من بيلاروسيا، وأن القوات البيلاروسية لن تدخل أراضي الدولة الأوكرانية.

وذكرت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن زيلنسكي، أعلن ذلك بعد محادثات مع لوكاشينكو، وقال إنه تحدث مع لوكاشينكو لفترة طويلة وبصورة موضوعية للغاية.

وأضاف زيلينسكي: "لا أريد أن تطير الصواريخ والطائرات والمروحيات إلى أوكرانيا من بيلاروسيا.. لا أريد أن تذهب القوات إلى أوكرانيا من بيلاروسيا، لقد أكد لي ذلك".

وأكد رئيس أوكرانيا أن مهمته هي حماية أوكرانيا، مضيفًا: "لقد رأيت خلال هذه الأيام الصعبة كيف نقوم بهذه المهمة".

روسيا بيلاروسيا القوات العسكرية الروسية الخارجية الامريكية البيئة

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