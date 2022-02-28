الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ المنوفية تكثيف النشاط الفكرى والفنى وتفعيل المشروعات الإبداعية

جريدة الدستور

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية؛ لبحث تكثيف النشاط الفكرى والفنى وتفعيل عدد المشروعات الإبداعية بالمحافظة، وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك فى مستهل زيارتها لافتتاح قصر ثقافة شبين الكوم بعد تطويره ورفع كفاءته.

 

قالت عبد الدايم إن القوى الناعمة وسيلة لتطوير الوعى الجمعى، وأشارت أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية اكتشاف الموهوبين والنابغين في كافة المجالات الفنية والأدبية وإتاحة الفرصة لهم؛ للتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم، وأضافت أن تفعيل خطط إنشاء وتطوير المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية ينعكس إيجابًا على استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة ربوع الوطن، مؤكدة أن البنية الثقافية للدولة إحدى أذرعها التنويرية.

 

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بجهود وزارة الثقافة والنشاط الفكري والفني المقدم لأبناء المحافظة وسرعة تطوير العديد من المواقع الثقافية التي أصبحت روافد هامة لبناء الإنسان، بالإضافة إلي دعم المكتبات واكتشاف الموهوبين والنابغين .

 

كما اتفق الجانبان على أهمية تكثيف التعاون المشترك لتنفيذ العديد من المشروعات والفعاليات الثقافية والفنية التي تستهدف نشر الوعي، وتحقيق العدالة الثقافية وإتاحة خدماتها المتنوعة لأبناء المحافظة تشمل كافة القرى والنجوع.

وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان الدروع التذكارية الخاصة بالوزارة والمحافظة.

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