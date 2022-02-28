الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين فى «مذبحة المرج» للمفتى

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج"، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 19883 لسنه 2019 جنايات المرج، كشف عن قيام المتهمين، "إ ز." 32 سنة عاملة وأ ع." 33 سنة عاطل، و"ه م." 50 سنة ربة منزل، بقتل الأطفال "مالك وجني ا". والطفل حديث الولادة، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدا مع سبق الإصرار، بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء "بلاستيكي" مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودى بحياتهم.

وتبين من التحقيقات أن المتهم دائم التعدي على كلتا زوجتيه ويقوم بإيذاء زوجته الثانية "إيمان" جسديًا، محدثًا بها العديد من الإصابات المختلفة بأنحاء الجسم، ونتج عن تلك الزيجة إنجابهم طفلتين ملك مواليد 6 /7/ 2015 وجني 20 /8/ 2016، وأنه دائم الاتهام لزوجته الثانية سوء سلوكها وشكه في نسب الطفلتين وحدث بينهما العديد من الخلافات التي كانت تنتهي بالتعدي عليها وتقييدها داخل المنزل.

البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمون، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة. 

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات شمال القاهرة المتهمين مذبحة المرج المفتي إعدامهم

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وائل لطفي

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