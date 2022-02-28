«أبو ليمون» يستقبل وزيرة الثقافة على هامش افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم

استقبل عصر اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والوفد المرافق لها، على هامش افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم بعد تطويره وإعادة تأهيله بالكامل، بحضور نائبه محمد موسي واللواء عماد يوسف السكرتير العام، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة، هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، ومدير مديرية الثقافة بالمنوفية.



في بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية بوزيرة الثقافة والوفد المرافق لها على أرض المنوفية، مؤكداً أهمية دور قصور الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي القومي للمواطنين، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول، مضيفًا أن قصر ثقافة شبين الكوم هو صرح تثقيفي وتنويري لأهالي وأبناء المنوفية يهدف إلى نشر الثقافة وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، مشيرا أنه سيتم عرض مسرحي مجاني لمدة 10 أيام بقصر الثقافة تزامناً مع بدء تشغيله، فيما تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك للتوسع في إقامة العديد من المشروعات الثقافية بالمحافظة.



وقد أعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بتواجدها على أرض المنوفية بلد العلماء والأدباء، مقدمة الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لما بذله من مجهودات مضنية ودعمه الجاد لتذليل العقبات لأعمال إحلال وتجديد قصر الثقافة الجديد ليصبح مركزا تنويرياً وثقافياً هاماً، مشيرةً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالثقافة والفنون كأحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم في بناء شخصيته، مؤكدة ً أن قصر ثقافة شبين الكوم هو أحد المشروعات الثقافية المهمة التي تستهدف بناء شخصية الأجيال الجديدة، ضمن خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة العديد من قصور الثقافة بكافة أرجاء الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.



ومن المقررعقب اللقاء سيشهد محافظ المنوفية ووزيرة الثقافة بدء فعاليات حفل افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم بقاعة المسرح الرئيسي، وتفقد معرض الكتاب ومعرض الفنون التشكيلية ومعرض الحرف التراثية وافتتاح الجناح المتحفي لمشاهير محافظة المنوفية.