غلق 5 محلات بالسوق السياحى لمخالفتها خط التنظيم بأسوان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعمال مراجعة تراخيص المحلات المتواجدة داخل السوق السياحى القديم، والتعامل الفوري مع أي مخالفات لخط التنظيم.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى كلف مسئولي الوحدة المحلية أثناء جولته الميدانية الأخيرة للسوق السياحى بالمرور الميداني اليومي لرصد أي مخالفات وغلق أي محلات أو بازارات تتجاوز حدود وخط التنظيم خارج المسافة المخصصة لها ، والقيام بعرض منتجاتها فى الأنشطة المختلفة على أعمدة المظلات الخشبية والتي تم تركيبها ضمن مشروع التطوير الشامل للسوق السياحي بطول 2400 متر.

وفي هذا الإطار تم غلق 5 محلات من بينها 2 محل غلق دائم لعدم وجود ترخيص ، و 3 محلات تم إصدار قرار غلق لهم لمدة 5 أيام لمخالفة الترخيص وحدود التنظيم.

ومن جانبه أوضح المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية يتم تكثيف أعمال النظافة العامة بالسوق السياحى وميدان المحطة وكورنيش النيل لإظهار الوجه الجمالى أمام المواطنين وصيوف المحافظة من الزائرين والأفواج السياحية.

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع ذلك تنفيذ حملات إزالة للإشغالات المختلفة ، والتعامل أولاً بأول معها بهدف إعادة الإنضباط بالشكل المطلوب.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى كانت استكملت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة سلسلة أنشطتها وجهودها المتمثلة فى إزالة التعديات ضمن الموجة الـ ١٩ طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى هذا الإطار شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء التى تم إنشاؤها فى فترات ماضية ، أو الإزالة فى المهد للحفاظ على حق الشعب والدولة فى أراضيها بالشكل المطلوب.

وبناءاً على ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ ٤ قرارات إزالة إدارية وفورية لمبانى حديثة بقرية أبو الريش بمساحة ١٣ ألف و ٦٠٠ م٢ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، بجانب تنفيذ ٢ قرار إزالة بإجمالى ٦ حالات إزالة مجمعة و ٩ قرارات فورية فى المهد ، مع إزالة التسويرات وذلك بنطاق حى جنوب داخل منطقة شرق الرضوانية بمساحة ١٣ ألف و ٨٠٠ م٢.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنفيذ ٩ قرارات إزالة لتعديات على أراضى زراعية بمساحة ٣٥٠٠ م٢ بالتنسيق مع الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى ، وبالتوازى مع ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنفيذ ٩ قرارات إزالة لتعديات على أراضى زراعية بقرية الشطب .