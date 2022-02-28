برنامج تدريبي لرفع مهارات وقدرات العاملين بـ«الري»

تواصل وزارة الموارد المائية والري -ممثلة في مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية، في تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لكافة العاملين بمختلف القطاعات والهيئات التابعة لها ، وذلك لرفع قدراتهم العملية والمعرفية وتنمية المهارات لديهم اللازمة للعمل، خاصة في ظل الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد عقد عدة اجتماعات وزارية بها، واستكمال خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المتعددة المقدمة للمتعاملين مع خدمات الوزارة.

وعقد مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، اليوم الإثنين، عدة دورات تدريبية للعاملين، وذلك في إطار خطة إعداد القيادات لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإدارية والقيادية في كافة المجالات، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي "القيادة وإدارة التغيير" للمجموعة الثانية من القيادات الشابة والإداريين، من مختلف أجهزة وقطاعات الوزارة.

بالإضافة إلى ذلك، وفي ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة، وبالتعاون مع جهاز شئون البيئة، تواصلت فعاليات البرنامج التدريبي في مجال "مفاهيم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك للعاملين فى قطاعات وزارة البيئة، بالمقر الرئيسي لمركز التدريب بأكتوبر، تحت إشراف المهندس طارق السيد رئيس المركز .

من جانبه قال المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، إنه يتم عقد العديد من الدورات التدريبية للعاملين في مختلف قطاعات الوزارة وخاصة القيادات الشابة لتنمية مهاراتهم استعدادا للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وفي إطار الدعم المستمر لوزارة الموارد المائية والري لكافة العاملين بها لتنمية قدراتهم الإدارية والقيادية في كافة المجالات، والعاملين في الوزرات والجهات الحكومية المختلفة.

في ذات السياق، استعرضت الدورة التدريبية جميع مهارات التواصل والعمل في إطار خطة ميكنة الخدمات الحكومية، وخطة التحول الرقمي التي تتم بالتعاون مع عدة وزارات منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن خطة الاستعدادات الجارية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.