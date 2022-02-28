الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محكمة النقض تقضي ببراءة المتهمين في حريق حجز قسم حلوان

محكمة النقض
محكمة النقض

قضت محكمة النقض بقبول طعون المتهمين بقضية حريق حجز قسم حلوان على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات وإلغاء الحكم وبراءة المتهمين .
تعود تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية على خلفية نشوب مشاجرة بين اثنين من المتهمين، المسجونين احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى- داخل حجز قسم شرطة حلوان تدخل على إثرها باقى المسجونين ما أسفر عن إشعالهم البطاطين وحرق الحجز حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر رقم 11952 لسنة 2014 جنايات حلوان.

طعون محكمة النقض حريق حجز قسم حلوان مشاجرة جنايات حلوان

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