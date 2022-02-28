الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إجراءات واشتراطات صحية جديدة على المسافرين إلى السودان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت سلطة الطيران عن بدء تطبيق إجراءات واشتراطات صحية جديدة على المسافرين إلى السودان طبقا لقرارات السلطات الصحية هناك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية 

وتضمنت الاشتراطات الصحية الجديدة لقبول المسافرين الي السودان عدة نقاط تتضمن:

- بالنسبة للمواطنين السودانيين القادمين من المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات، مصر، الكويت، سلطنة عمان، الأردن، تونس، المغرب الجزائر، الحصول على إما شهادة تطعيم لأحد اللقاحات المعتمدة لمن هم فوق سن 18 سنة، أو شهادة PCR سلبية صالحة لمدة 72 ساعة خلال موعد الوصول.

- المواطنين السودانيين، يجب على جميع المسافرين لمن هم فوق 8 سنوات، الحصول على شهادة PCR  سلبية وصالحة لمدة 72 ساعة خلال موعد الوصول، كما يشترط إصدار شهادات الPCR من أحد المعامل المعتمدة والتابعة لوزارة الصحة.

سلطة الطيران مصر السودان اجراءات جديدة للمسافرين فيروس كورونا المستجد المطارات المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

رضا المجتمع سبب الاستقرار الحقيقى.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى اليوم

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

محامي الفنان رشوان توفيق: «حكم رفض دعوى الشاليهات منصف»

إعادة ترميم فيلم «كرسى توت عنخ آمون» لعرضه بمهرجان الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»