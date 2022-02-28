أعلنت سلطة الطيران عن بدء تطبيق إجراءات واشتراطات صحية جديدة على المسافرين إلى السودان طبقا لقرارات السلطات الصحية هناك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية

وتضمنت الاشتراطات الصحية الجديدة لقبول المسافرين الي السودان عدة نقاط تتضمن:

- بالنسبة للمواطنين السودانيين القادمين من المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات، مصر، الكويت، سلطنة عمان، الأردن، تونس، المغرب الجزائر، الحصول على إما شهادة تطعيم لأحد اللقاحات المعتمدة لمن هم فوق سن 18 سنة، أو شهادة PCR سلبية صالحة لمدة 72 ساعة خلال موعد الوصول.

- المواطنين السودانيين، يجب على جميع المسافرين لمن هم فوق 8 سنوات، الحصول على شهادة PCR سلبية وصالحة لمدة 72 ساعة خلال موعد الوصول، كما يشترط إصدار شهادات الPCR من أحد المعامل المعتمدة والتابعة لوزارة الصحة.