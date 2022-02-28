إجراء قرعة النسخة الـ 9 لدوري مراكز الشباب لكرة القدم ببنى سويف

أجرت مديرية الشباب والرياضة فى بني سويف، اليوم الإثنين، مراسم قرعة دورى مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته التاسعة للموسم 2021/2022، والتي يشارك فيها 23 فريقا على مستوى مراكز المحافظة،من خلال 4 مجموعات، و ستجرى منافساتها خلال شهر مارس المقبل.

وحضر مراسم القرعة التي أجرتها إدارة الشباب بالمديرية، مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، ورحاب صلاح مدير إدارة الشباب بالمديرية، وأكرم عبد المرشد ( شئون اللاعبين والمسابقات بمنطقة بنى سويف، وهناء فتحى المنسق الإعلامي بالمنطقة، ومنسقى الدورى بإدارة الشباب بالمديرية وممثلى ومندوبى مراكز الشباب المشاركة.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة أن عدد الفرق المشاركة في نسخة هذا الموسم يبلغ (23) فريقا على مستوى مراكز شباب المحافظة وتم تقسيمها إلى 4 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة باستثناء المجموعة الرابعة التي تضم 5 فرق فقط،حيث تضم المجموعة الأولى فرق الواسطى وناصر (أطواب، ميدوم، أبو صير الملق ،مدينة ناصر ،بنى عدى ، كوم أبو خلاد ).

فيما تضم المجموعة الثانية فرق مركز بني سويف بلفيا تزمنت الشرقية،باروط ،الحكامنة،بنى سليمان الشرقية العبور) في حين ضمت المجموعة الثالثة فري إهناسيا وسمسطا (العواونة ، النويرة ،قاى ،سدمنت الجبل ،مدينة سمسطا ، دشطوط ) بينما ضمت الرابعة فرق ببا وبني سويف وإهناسيا (سدس ،غياضة الغربية ،طوه ،أهناسيا الخضراء، المماليك)

وأضافت مدير إدارة الشباب أن مباريات المجموعتين الأولى والثانية ستقام أيام(الأحد والاربعاء)،بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة أيام (الاثنين والخميس )،حيث تلعب فرق كل مجموعة دورى من دورين يصعد أول وثانى المجموعات الأربعة إلى دور الثمانية بالدورى ثم يقسم الفرق الثمانية الصاعدة الى مجموعتين، ويقام دورى بنظام خروج المغلوب لتحديد الفرق الأربع المتأهلة للدور قبل النهائى ثم مباراتى تحديد المركزين الثالث والرابع بالدورى ، وختاما بالمباراة النهائية.