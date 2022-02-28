حبس المتهم بقتل زوجة شقيقه بسبب الخلاف على الميراث في المنصورة

قرر مدير نيابة مركز المنصورة حبس المتهم بقتل زوجة شقيقه طعنا بسبب الخلاف على الميراث فى المنصورة 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز المنصورة، بوصول “ماجدة.ال.م”49 سنة موظفة بشركة الغزل والنسيج بسندوب ومقيمة بالمنصورة مصابة بجرح طعنى نافذ، بالكتف الأيسر وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

على الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث وبالفحص والتحرى تبين نشوب خلاف بين المجنى عليها وشقيق زوجها على إثر خلافات على الميراث، بعد مطالبته بحقها بالمنزل المقيم فيه شقيق زوجها، وقام الأخير بطعنها بسلاح أبيض فى الكتف الأيسر، مما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسي بالرقبة، مما أدى إلى وفاتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه والتصريح بدفن الجثمان عقب تشريحه.