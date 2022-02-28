الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تكثف استعداداتها لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا

وزير داخلية النمسا،
وزير داخلية النمسا، جيرهارد كارنر

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أن بلاده تكثف استعداداتها لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين.
وقال كارنر، في تصريحات اليوم /الاثنين/ - إن فرق الأزمات في الولايات الفيدرالية المختلفة في حالة اجتماع دائم لتدبير أماكن لاستقبال طالبي اللجوء من أوكرانيا.
وأوضح الوزير النمساوي، أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات ستوزع اللاجئين بطريقة منسقة بعد حصر الأعداد، مشيرا إلى أن القدرات على استقبال اللاجئين قلت نسبيا بعد موجة تدفق السوريين الواسعة في عام 2015.
ولفت كارنر، إلى وجود اتصال دائم مع المنظمات غير الحكومية وهيئات الإغاثة الدولية لإيواء لاجئي الحرب من أوكرانيا، مشيرا إلى وجود 5 آلاف لاجئ بالفعل في ولاية سالزبورغ.
وأشار إلى صدور تعليمات تفصيلية من الوزارة تقدم تسهيلات واسعة في السفر والإقامة بالنمسا للهاربين من الحرب في أوكرانيا.

فيما أكد وزير داخلية النمسا، جيرهارد كارنر، الأحد، أن الفترة الراهنة تشهد العديد من التحديات الأوروبية التي تسببها تحركات اللاجئين بسبب الوضع في أوكرانيا، مشيرًا إلى التأثيرات الخطيرة للهجوم الروسي على الأمن الداخلي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال كارنر- في تصريحات، قبل عقد المجلس الاستثنائي لوزراء الداخلية في بروكسل- إنه في ضوء التحديات الحالية فإن التنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليس ضروريًا فحسب، بل هو شرط أساسي لسياسة أمنية منسقة في أوروبا.

وأضاف الوزير، أن اجتماع المجلس سوف يركز بشكل أساسي على التحديات الأوروبية التي تفرضها تحركات اللاجئين والتأثيرات المتوسطة والطويلة المدى على الأمن الداخلي في الدول الأعضاء.

فيينا أوكرانيا النمسا

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