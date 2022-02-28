الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بخصم يصل 30 %.. جامعة أسيوط تفتتح المعرض الفني والثقافي لطلاب كلية الطب

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب المعرض الفني والثقافي لطلاب كلية الطب، وكذلك معرض الكتاب والمقام بكلية الطب والذي ينظمه اتحاد طلاب الكلية.

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جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب  لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محسن محمود مدير رعاية الشباب بالكلية، والطالب إسلام حسين حسن رئيس اتحاد طلاب الكلية ونائبه الطالب مصطفى أحمد شاكر وبمشاركة طلاب الكلية من مختلف الفرق الدراسية.

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وخلال الافتتاح أعرب الدكتور شحاتة غريب، عن إعجابه باللوحات الفنية والتشكيلية  المعروضة  وفضلاَ عن  الأعمال الأدبية لنادي الأدب من القصائد الشعرية والأدبية من حيث الإبداع والأفكار والتصميم والألوان والبلاغة وجمال الأسلوب والتي تدل علي التميز والرقي والإبداع وما تتميز به  لغتنا العربية الجميلة.

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كما تفقد معرض الكتاب مشيداَ  بقيمة وتميز الكتب المتاحة داخل المعرض والتي تغطي كافة التخصصات و المجالات و العلوم الأدبية والإنسانية، مؤكداً في ذلك علي حرص إدارة الجامعة علي تبني ودعم المواهب المتميزة من أبنائها الطلاب وكذلك دعم كافة المعارض التي تقدم محتوى علمي متميز وهو ما يأتي انطلاقاً من دورها التنويري في المجتمع وإسهامها في نشر الوعي الثقافي والنهوض بالمستوى الفكري لدي طلابها من خلال  توفير مصادر موثوقة ومراجع بحثية تخدم الطلاب والباحثين بأسعار زهيدة.

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وأكد  عميد كلية الطب، حرص إدارة الكلية على تنظيم العديد من المعارض الفنية والثقافية ومعارض الكتاب إيماناً منها بأهمية الفن كقيمة ثقافية تسهم في عملية إحياء ونهضة المجتمع وأهمية  القراءة من حيث كونها تساهم  فى تنمية الوعي الثقافي والفكري من خلال مواصلة القراءة والبحث المستمر والمعرفة في كافة المجالات حيث تعد ثقافة الشعوب معياراً أساسياً من معايير تقدم الأمم.

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وأوضحت الدكتورة أماني عمر أن المعرض الفني يضم حوالي 70 عمل فني من تصميم طلاب كلية الطب بالإضافة إلى الأعمال الأدبية لطلاب نادي الأدب، كما يضم معرض الكتاب ما يزيد عن 1000 كتاب والتي تنوعت ما بين تخصصات التاريخ ، الأدب ، الفلسفة ،  الكتب الأجنبية ،التنمية البشرية ، العلوم البحتة، الطبية  لتغطى كافة مجالات وفروع الثقافة والمعرفة وذلك بأسعار رمزية وبخصم يصل إلى 30% و تستمر فعاليات المعرض حتى يوم  الخميس 3 مارس من الشهر القادم.

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اسيوط مستوى شئون التعليم والطلاب رئيس اتحاد رعاية الشباب رئيس جامعة كلية الطب جامعة أسيوط معرض الكتاب رئيس جامعة أسيوط كافة المجالات الإدارة العامة وكيل كلية الطب نائب رئيس جامعة أسيوط عميد كلية الطب الدكتور شحاته غريب الاتحادات الطلابية

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وائل لطفي

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