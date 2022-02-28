«مفهوم الحاكمية في الإسلام».. ندوة لخريجي الأزهر لمواجهة الأفكار المتطرفة

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ندوة بعنوان "مفهوم الحاكمية في الإسلام " بمقر معهد فتيات الفكرية الثانوي الأزهري، وذلك ضمن سلسلة ندوات تفنيد الفكر المتطرف ألقاها الشيخ مؤمن أمين علي - عضو المنظمة، واعظ عام بمركز ديرمواس، بحضور أحمد نوح أمين عام فرع المنظمة بالمنيا.

أوضح خلالها مفهوم الحاكمية في الإسلام وسبب تحريف المعنى واستغلال الجماعات الإرهابية هذا المصطلح فى تكفير المجتمعات نتيجة "الجهل بمقاصد الشريعة، والتأكيد على أن طرح مفهوم "الحاكمية" بفهم مغلوط من قبل الجماعات الإرهابية لاستخدام الدين من أجل الوصول إلى السلطة والحكم و تزييف وعي الأمة، للوصول إلى سدة الحكم، عن طريق الفهم الخاطئ لآيات الحكم بما أنزل الله.

وأشار إلى أن فهم هذه النصوص فى سياقها الصحيح ليست كما يقصدونه ويروجون له، وأن المراد بمصطلحات الكفر والظلم والفسق إنما هي ظلم وفسق فى العمل لا كفر العقيدة.

وأكدت الندوة علي أن حاكمية الله تدعو للرحمة والمحبة هداية الناس وحرية العبادة والعقيدة حيث لا إكراه في الدين وأن الإنسان خليفة الله في الأرض لعمارتها وإصلاحها.

فى سياق متصل، أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر دورة تدريبية حول تطوير مهارات الحاسب الآلي؛ لتأهيل الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف وإكسابهم المهارات التكنولوجية اللازمة وتوعيتهم بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات، يشارك فى هذه الدورة 15 طالبًا من دولة تنزانيا الدارسين بجامعة الأزهر.

قال الدكتور عبدالدايم نصير المستشار العلمى لفضيلة الإمام الأكبر الأمين العام للمنظمة إن الدورة تأتى فى إطار سلسلة الدورات التي قررت المنظمة عقدها في هذا المجال حرصًا منها على إكساب الطلاب الوافدين مهارات الحاسب الآلي من أجل مساعدتهم في مجال البحث العلمي وتطوير مهاراتهم التي تمكنهم من مواكبة تطورات العصر.

يحاضر في هذه الدورة الدكتور أحمد رمضان استاذ النظم والمعلومات – مدرس الحاسب الآلي بالتعليم عن بعد والذي تشرف عليه المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، والذي أوضح أن هذه الدورة تستمر لمدة أسبوعين فيتم من خلالها إعداد الطلاب لإكسابهم القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطوير مهاراتهم حتى يتمكنوا من مواكبة العصر.