الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحباط محاولة تهريب دقيق بلدي مدعم بطنطا

دقيق
دقيق

تمكن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية من إبطال محاولة تهريب دقيق بلدى مدعم بطنطا.

جاء ذلك أثناء قيام  المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزاره التموين بالغربية  بالمرور على الأنشطة العامة والمخابز البلدية لتفقد الحالة التموينية تلاحظ  تهريب 6 شكائر دقيق بلدي مدعم من مخبز بلدي بطنطا  لبيعه بالسوق السوداء. 

وعلى الفور قام وكيل الوزارة بضبط التروسيكل والدقيق وتم استدعاء حملة على الفور لاستكمال باقي الإجراءات القانونية تجاه المخبز وتم التحفظ على الدقيق والتروسيكل وتحرير محضر جنحة بالواقعة.

 

وكيل وزارة التموين يبطل محاولة تهريب دقيق بلدي مدعم

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