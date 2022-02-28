إحباط محاولة تهريب دقيق بلدي مدعم بطنطا

تمكن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية من إبطال محاولة تهريب دقيق بلدى مدعم بطنطا.

جاء ذلك أثناء قيام المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزاره التموين بالغربية بالمرور على الأنشطة العامة والمخابز البلدية لتفقد الحالة التموينية تلاحظ تهريب 6 شكائر دقيق بلدي مدعم من مخبز بلدي بطنطا لبيعه بالسوق السوداء.

وعلى الفور قام وكيل الوزارة بضبط التروسيكل والدقيق وتم استدعاء حملة على الفور لاستكمال باقي الإجراءات القانونية تجاه المخبز وتم التحفظ على الدقيق والتروسيكل وتحرير محضر جنحة بالواقعة.