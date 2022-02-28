إحالة 6 أشخاص متهمين باغتصاب فتاة بعين شمس للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بعين شمس، اليوم الإثنين، إحالة 6 أشخاص، متهمين باغتصاب فتاة بدائرة القسم، للمحاكمة العاجلة.

كان قد تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بعثوره على فتاة في العقد الثاني من العمر مقطعة الملابس، وفي حالة إعياء كامل، ومصابة بنزيف من الداخل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ.

وتبين قيام 6 أشخاص، باستدراج الفتاة إلى أحد العقارات المهجورة واغتصابها تحت تهديد السلاح والتعذيب، وقالت المجني عليها، إنها تعرفت على المتهم الأول عن طريق الإنترنت، مشيرة إلى أنه طلب منها عمل مساج بحكم عملها، ثم طلب منها المجيء إلى منزله لإجراء جلسة خاصة.

وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغ، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.