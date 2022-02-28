مواعيد عرض مسلسل سوشيال بطولة أحمد زاهر وملخص الحلقة الثانية

يبحث عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل سوشيال بطولة الفنان أحمد زاهر والقنوات الناقلة وملخص الحلقة الثانية من مسلسل سوشيال ونرصدها خلال التقرير التالي.

مواعيد عرض مسلسل سوشيال بطولة أحمد زاهر

نرصد خلال التقرير التالي مواعيد عرض مسلسل سوشيال بطولة أحمد زاهر بعد عرض حلقتين منه بداية من الاسبوع الجاري حيث بدأت شبكة قنوات «الحياة» في التاسعة من مساء السبت، عرض الحلقة الأولى من مسلسل «سوشيال» بطولة الفنان أحمد زاهر، وعدد كبير من النجوم الشباب في مسلسل يهم الأسرة المصرية بعد توغل مواقع وتطبيقات السوشيال ميديا مؤخرًا.

ويعرض العمل مرتين خلال اليوم بعد عرض الساعة التاسعة حيث تعاد الحلقة في تمام الساعة الواحدة مساء وتعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وتتواجد مجموعة من المقاطع على منصات قناة الحياة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال مسلسل سوشيال

يشارك في مسلسل سوشيال عدد كبير من النجوم بجوار النجم أحمد زاهر منهم الفنان القدير عبد العزيز مخيون والفنانة ميرنا نور الدين والفنانة جيهان خليل والفنانة الشابة فرح الزاهد وتامر فرج وكريم سروي والرابر شاهين بالإضافة إلى مجموعة من الشباب والبروجرز الحقيقيين ومن تأليف محمود جلال ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج إيمالاين للمنتجة إيمان أبو الدهب.

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل سوشيال

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل سوشيال تطورا كبيرا حيث شاهد “شهاب” الذي يقدم دوره الفنان إسلام حافظ وهو يقتل فتتبع الشباب القتلة حتى وصولهم إلى مقر تصوير فيديوهات، ويتبين أنه لوكيشن تصوير ويتظاهر أنه معجب للإنفلوانسرز ويبدأ في البحث وجمع المعلومات حول هؤلاء الشباب وبدأ مرة أخرى يحوم حول شقة القتيل ليجد الشرطة تحققق في الأمر ويبدأ في جمع المعلومات حول القضية بحسه الصحفي القديم.