الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«العربية للأسمنت» تُحقق 34.1 مليون جنيه صافي ربح خلال 2021

البورصة
البورصة

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية للأسمنت، خلال 2021، تحولها من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 34.18 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بقيمة 122.78 مليون جنيه في 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات مبيعات الشركة خلال 2021 إلى 2.44 مليار جنيه، مقابل 2.48 مليار جنيه في 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال العام الماضي، نحو 27.12 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 116.21 مليون جنيه في 2020.

يشار إلى أن العربية للأسمنت، حققت خسائر بلغت 23.21 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل خسائر بلغت 39.77 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.

وبلغ نصيب ملكية الشركة الأم من الخسائر خلال الفترة نحو 23.22 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 39.77 مليون خسائر جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما سجل نصيب أصحاب الحصص غير المسيطرة أرباحاً بلغت 4.72 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.28 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.64 مليار جنيه، مقابل 1.92 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

مصر خلال نفسه مليون نصر أرباح المصرية ماضي سبتمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

أجواء دافئة وارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة

وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا لبدء المفاوضات مع روسيا

وزير المالية: تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية لخفض تكاليف التنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»