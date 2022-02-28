«العربية للأسمنت» تُحقق 34.1 مليون جنيه صافي ربح خلال 2021

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية للأسمنت، خلال 2021، تحولها من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 34.18 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بقيمة 122.78 مليون جنيه في 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات مبيعات الشركة خلال 2021 إلى 2.44 مليار جنيه، مقابل 2.48 مليار جنيه في 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال العام الماضي، نحو 27.12 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 116.21 مليون جنيه في 2020.

يشار إلى أن العربية للأسمنت، حققت خسائر بلغت 23.21 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل خسائر بلغت 39.77 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.

وبلغ نصيب ملكية الشركة الأم من الخسائر خلال الفترة نحو 23.22 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 39.77 مليون خسائر جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما سجل نصيب أصحاب الحصص غير المسيطرة أرباحاً بلغت 4.72 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.28 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.64 مليار جنيه، مقابل 1.92 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2020.