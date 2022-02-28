ضبط المتهم بقتل زوجته ونجل عمه بقنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء طارق يحيي، مدير المباحث الجنائية، المتهم بقتل زوجته ونجل عمه في قرية كوم يعقوب، في مركز أبوتشت.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، عثرت على جثة ربة منزل، مخنوقة، وعامل بعد إصابته، بطلق ناري، بقرية كوم يعقوب في مركز أبوتشت، شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع آية أحمد إبراهيم، 35 عامًا، بها خنق في الرقبة، وعاطف عبد الحفيظ عبد الجواد، 40 عامًا، مصاب بطلق ناري.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة، زوج المجني عليها ونجل عم المجني عليه، قام بخنق زوجته، وأطلق النيران على نجل عمه.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية التي قادها العميد دكتور قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، والمقدم عبد القادر محمد عبد القادر، رئيس مباحث أبوتشت، أن المتهم تخلص من زوجته خنقا وقتل ابن عمه بطلق ناري، بدافع الشرف، وقام المتهم بتمثيل جريمته واعترف بارتكابه الواقعة، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.