الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قناة مدرستنا 1 تبث شرح فيديو جديد للغة العربية للخامس الابتدائي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

بثت قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية، فيديو شرح جديد لنص "طريق السلام"، لمادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي.

وتسائلت القناة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ما هي مرادفات هذه الكلمات "مبين \ زللتم \ كافة"؟ وما هو جمع كلمة "عزيز"؟ .

وقالت القناة، تعالوا طلاب "الصف الخامس الابتدائي"، نتعلّم كنوز لغتنا العربية، ونتعرّف على معاني مزيد من الكلمات من نص "طريق السلام"، مادة "اللغة العربية".

وطالبت القناة أنه يمكن مشاهدة الحلقة كاملة من خلال اللينك التالي:

https://youtu.be/bkNh2h9jleo

كما طالبت انه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية HD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/c/قناةمدرستنا

وتنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأثنين، فى تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي ، لعام 2020/2021، في محافظات مطروح والبحر الحمر وجنوب سيناء.

على ان تبدأ غدا الثلاثاء الموافق 1 مارس، فى محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديدوتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 مارس.

حيث يبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم، على مستوى الجمهورية.

ووفقا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، بدأ التسجيل السبت الماضي، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للمعلمين الراغبين فى الترشح للترقى لعام 2020-2021، يسجلون عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform/

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على  المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وأضاف نائب الوزير، إن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تمت الاستعانة بهم.

وتناشد الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان، وذلك للتيسير على  المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته في حال واجهتهم أي صعوبات.

على مستوى الجمهورية وزير التربية والتعليم جنوب سيناء اللغة العربية التعليم الفنى الابتدائية الجامعات المرشحين الدكتور طارق شوق تسجيل المعلمين الصف الخامس الابتدائى مستوى الجمهورية طلاب الصف الخامس الابتدائي منصة المعلم للتدريب عن بعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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