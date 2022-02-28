من هي دينا أنور؟.. أول مصرية محجبة تشارك بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة والكون

دائما ما نسمع عن السيدات اللاتي أثبتن نجاحهن وقدراتهن في سوق العمل، ولكن في مجال التكنولوجيا دائما ما يقتصر العمل على الرجال، وهو ما تغير في الوضع الحالي.

وكانت أثارت المهندسة دينا أيمن الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان ترشحها للمنافسة على لقب ملكة جمال نيو جيرسي الولايات المتحدة الأمريكية، وملكة جمال الكون عبر حسابها الرسمي.

ونستعرض في السطور التالية من هي دينا أيمن؟:

-مصرية أمريكية، ولدت في نيو جيرسي الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقلت مع عائلتها إلى مصر للمدرسة الابتدائية والمتوسطة في الصف الثامن.

-قرر والداها العودة إلى الولايات المتحدة لإكمال تعليمهم، ولم تستطع والدتها القدوم معهم بسبب مشاكل الهجرة التي استغرقت 11 عامًا لحلها، وخلال ذلك الوقت تولت دور الأم لأشقاها الثلاثة الصغار، ما شكّل شخصيتها.

-حصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الكمبيوتر من معهد نيو جيرسي للتكنولوجيا، ودرّست في الجامعة، وعملت في إنتل ومايكروسوفت.

بداية مسيراتها العملية

دينا أيمن لديها القدرة على مواجهة الضغط بمرونة لتحقيق الأهداف، مع مهارات تحليلية وكمية وحل المشكلات وإبداع واستراتيجية ممتازة، وتتمتع بمهارات شخصية وقيادية ممتازة بالإضافة إلى مهارات الاتصال الكتابي واللفظي.

عملت مديرة برنامج تقني وتقود برامج هندسة البرمجيات في Microsoft، وهي أيضًا أستاذة مساعدة في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا.

عملت سابقًا كمهندسة برمجيات ومديرة برامج في شركة Intel Corporation، تتمتع بخبرة في لغات البرمجة C / C ++ و Java و SQL و Python، وتعمل مع بيئات Unix / Linux، والتعلم الآلي، والشبكات، وتطوير أنظمة البرامج الكبيرة، وتطوير برامج الأمان.

عملت في لجنة مدينة أوستن للتكنولوجيا والاتصالات ممثلة لعضو مجلس منطقة التجمع رقم 7 لمدينة أوستن، لطالما كان شغفها يخلق بيئة مفتوحة وشاملة للجميع ليكونوا على طبيعتهم الحقيقية في صناعة التكنولوجيا.

تنشط دينا دائمًا وتقود الكثير من مبادرات التنوع والشمول بما في ذلك المرأة التقنية في Microsoft، ولجنة القيادة، ومجموعة عمل تحول الثقافة، والنساء في شبكة إنتل، والكثير من المبادرات لتضمين المهندسات في التكنولوجيا وتشجيع الفتيات الصغيرات على المشاركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

تعمل حاليًا فى وظيفة مديرة برمجيات بشركة ميكروسوفت العالمية، وهي أصغر بروفيسيرة بجامعة نيوجيرسى بمجال الحاسب الآلى والتكنولوجيا.

تعد أول مصرية تقوم بتحضير درجة الماجستير قبل انتهاء مرحلة البكالوريوس.

ونالت دينا أيمن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة السلام شرم الشيخ في منتدي شباب العالم.