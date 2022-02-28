الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق وتشميع 5 مقاهِ وكافيهات ومصادرة 21 شيشة فى سمنود

غلق وتشميع
غلق وتشميع

أعلن إسلام النجار، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، أنه تم إغلاق وتشميع 5 مقاهِ وكافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 21 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة سمنود، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وشدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية على أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا  استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.

وكان اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، أنه تم إغلاق وتشميع 5 مقاه وكافيهات، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 19 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى استمرار الحملات والمتابعة بقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا

كما كما قال حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 4 مقاه وكافيهات بقرى طنطا، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 19 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

من جهته شدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، منعًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا على عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى فى أى أماكن مفتوحة، وضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم غلق وتشميع 25 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

إغلاق وتشميع الافريقي مقاه وكافيهات ومصادرة لقاء شيشة سمنود -‏‏

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وائل لطفي

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