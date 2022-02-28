سفارة مصر فى رومانيا: تسهيل مرور المصريين المنتهية جوازات سفرهم من أوكرانيا

أعلنت سفارة مصر ببوخارست، أنها تتواصل مع الجهات الرومانية المعنية لتسهيل دخول المصريين القادمين إلى رومانيا من أوكرانيا بجوازات سفر منتهية.



وناشدت السفارة - في تنويه هام نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - المصريين المنتهية جوازات سفرهم بموافاتها بهذا الموقف قبل وصولهم لنقطة الدخول حتى يتسني اتخاذ اللازم لتسهيل دخولهم للأراضي الرومانية.



وأكدت السفارة ضرورة توجه المصريين القادمين من أوكرانيا إلى رومانيا من حاملي جوازات السفر المنتهية إلى السفارة المصرية ببوخارست لاستصدار وثائق السفر اللازمة لهم لعودتهم إلى مصر.

وفي وقت سابق ، ناشدت السفارة المصرية ببوخارست، المواطنين المصريين المتواجدين حاليا على الحدود الأوكرانية الرومانية، سرعة التوجه إلى نقاط الحدود المشتركة وعددها أربع، حيث سيتم إصدار تأشيرات دخول اضطرارية إلى رومانيا، ومن ثم التوجه إلى أقرب محطة قطار أو حافلة نقل عام متجهة إلى العاصمة بوخارست في أقرب وقت ممكن.



وذكرت السفارة المصرية، في تنويه مهم نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ضوء التطورات التي تشهدها أوكرانيا، أن تأشيرة الدخول الاضطرارية هي مؤقتة ولمدة 15 يوما فقط يتم خلالها مغادرة البلاد.



كما أرفقت السفارة قائمة بأسماء الفنادق المقترحة وخطوط الطيران المتاحة إلى مصر، موضحة أنه في حالة مواجهة أي صعوبات يتم التواصل على رقم الطوارئ الخاص بالسفارة، وهو: (0040726164978).

وعلى صعيد آخر، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن 1000 طالب مصري بأوكرانيا وصلوا بوخارست و22 عبروا بولندا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه على الطلاب الموجودين في المدن الشرقية البقاء في منازلهم، حتى لو عملت القطارات لأنها تشهد حالة من التكدس.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن الموجودين في المدن الغربية يمكنهم التحرك نحو بولندا ورومانيا، ولكن بعد إخبار السفارة في كييف.