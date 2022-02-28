الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

شكرى ولعمامرة يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

بحث وزيرا الخارجية سامح شكري مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة هاتفيا، مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية بغية توحيد المواقف العربية.

وكتب وزير الخارجية الجزائري تغريدة على حسابه بموقع التوصل الاجتماعي "تويتر"، أعرب فيها عن سعادته بالتواصل مع وزير الخارجية سامح شكري، مشيرًا إلى أنه تم تناول مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية بغية توحيد المواقف العربية على ضوء سنة التشاور والتنسيق.

وأضاف أن هذا التواصل يأتي عملًا بتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس عبدالفتاح السيسي؛ والتي تأكدت خلال زيارة تبون إلى القاهرة.

 وفي وقت سابق، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك في إطار التنسيق و التشاور الدوري حيال المستجدات على الساحة السورية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن بيدرسون أطلع شكري على التحركات والاتصالات الجارية سعيًا نحو تحريك مسارات التسوية السياسية للأزمة السورية، كما أعرب عن تقديره للدور المصري الداعم لجهود التسوية.

وأضاف السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد حرص مصر البالغ على الدفع قدمًا بالعملية السياسية في سو ريا، و إنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سو ريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسي.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرو رة تغليب المصلحة الوطنية لسو ريا فيما بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدًا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، و تداعياتها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق.

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