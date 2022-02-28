استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



سجلت وزارة الصحة الإيطالية 144 حالة وفاة، و30 ألفا و629 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في إيطاليا حتى اليوم إلى 154 ألفا و560 حالة، بينما وصلت حصيلة الإصابات التراكمية إلى 12 مليونا و764 ألفا و558 إصابة.



وفي قبرص، أعلنت تسجيل 1387 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة، ارتفع إلى أكثر من 300 ألف حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 854 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.



وفي الجبل الأسود، سجلت السلطات الصحية 109 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 230 ألفا و120 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 2676 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.



وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 54 ألفا و 596 حالة والوفيات إلى 15 ألفا و30 حالة.



في ميانمار، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1959 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و5 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 586 ألفا و198 إصابة والوفيات إلى 19 ألفا و365 حالة.



وفي أوغندا، سجلت السلطات الصحية 34 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 163 ألفا و250 حالة إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 3588 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.