المغرب يخصص رحلات جوية لنقل الجالية بأوكرانيا عبر ثلاث دول

أعلنت شركة الخطوط المغربية تخصيص رحلات جوية لصالح الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا، والتي تتألف بشكل أساسي من الطلاب.

وذكرت الشركة، في بيان، أنه بالنظر إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني، ستسير الشركة رحلات جوية بأسعار منخفضة من البلدان المتاخمة للحدود مع أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه سيتم تسيير ثلاث رحلات انطلاق من بوخارست برومانيا، وبودابست بالمجر، وارسو ببولندا، في اتجاه مطار الدار البيضاء.

وعلى صعيد آخر، أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بجهود ممثلي المملكة المغربية في البرلمان العربي في دعم العمل البرلماني العربي وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بما يسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني والتشريعي والدفع قدمًا في الارتقاء بالعمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال "العسومي" أعضاء المملكة المغربية الجدد في البرلمان العربي وهم أحمد شد ومحمد عياش وخديجة حجوبي ومحمد البكوري، حيث قدم رئيس البرلمان العربي خالص التهاني لهم بمناسبة اختيارهم ممثلين عن المملكة المغربية في البرلمان العربي متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التشريعية في وطننا العربي والدفاع عن قضاياه.

وأكد العسومي - خلال اللقاء - ضرورة العمل لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بالشكل الذي يسهم في توحيد الكلمة العربية في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية، معربًا عن ثقته في أن الأعضاء الجدد ستكون لهم مشاركة فاعلة بالشكل الذي يسهم في مواصلة البرلمان العربي لتنفيذ خططه وبرامجه الرامية للارتقاء بالعمل العربي.

من جانبهم، عبر الأعضاء الجدد بالبرلمان العربي عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها رئيس البرلمان العربي في سبيل الارتقاء بالعمل العربي، مؤكدين على مساهمتهم الفاعلة بما يسهم في الدفع بكل ما يرتقي بالبرلمان العربي ويعزز من تواجدها في كل المشاركات والعمل على تعزيز التعاون المغربي مع البرلمان العربي وتبادل الخبرات فيما بينهم بما يحقق التكامل بين الجمع سعيًا لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.