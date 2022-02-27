دار الأوبرا تستعد لاستضافة حفلين للموسيقار«يحيي خليل» خلال مارس

يستعد الموسيقار العالمي يحيى خليل، رائد موسيقى الجاز فى مصر، لإحياء حفلين موسيقيين خلال شهر مارس بدار الأوبرا المصرية.

ويقام الحفل الأول على مسرح سيد درويش «أوبرا الاسكندرية» يوم الأربعاء الموافق 30 مارس المقبل.

ومن الاسكندرية، يأتى «خليل»، إلى القاهرة لإحياء الحفل الثانى على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة الموافق 31 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفلي في تمام الثامنة مساء، ويتضمن برنامجهما باقة من أشهر أعمال يحيى خليل الخاصة التي تتميز بشكلها الفني المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز، إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة، من بينها: "بحلم في عالم غريب، يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، والغربة".

ومن المقرر أن تطرح إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفلين خلال أيام على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

ووضعت دار الأوبرا عدة شروط لحضور الحفلين أبرزها: «غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بالجلوس إلاّ فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، وغير مسموح بتحريك المقاعد، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، وارتداء الزى اللائق بالمكان، ممنوع ارتداء الشورت».

واستعرض يحيى، مؤخرًا ملامح مشواره الفني خلال صالون الأوبرا الثقافي، وأدار الصالون الفنان أمين الصيرفي، والكاتب الصحفى الكبير أشرف عبد الشافى، وشارك في الحوار الناقد السينمائي صلاح هاشم، على المسرح الصغير.

وخلال الصالون استعرض يحيى خليل ملامح مشواره الفنى الممتد وإسهاماته في نشر فنون الجاز فى مصر والوطن العربي، وتقنيات أسلوبه في المزج بين قالب الجاز والموسيقى العربية.

يذكر أن الموسيقار يحيى خليل، أحيا مؤخرًا سلسلة حفلات فى الولايات المتحدة الأمريكية، أبرزها يوم الأمم المتحدة العالمي للسلام، كما شارك بحفل بحديقة شيكاغو هامبولدت، ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو الدولي للموسيقى وهو المهرجان الذي تضمن مجموعة من الحفلات والعروض الحية والفعاليات الثقافية المتنوعة من جميع أنحاء العالم.