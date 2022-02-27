شرم الشيخ تجمع البلدين: تعرف على التعاون السياحي بين مصر والأردن

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب الملك عبد الله عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن وتميزها في ظل التنسيق الدائم بين قيادتي البلدين، مؤكداً تطلعه للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، ومشيداً بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية مؤخراً بالقاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وتتضمن العلاقة بين البلدين الكثير من العلاقات المتبادلة ومنه

العلاقات السياحية، حيث شهدت العلاقات بين مصر والأردن تطورًا كبير وذلك في مجال السياحة، وخصوصا في مدينة شرم الشيخ.

العلاقة السياحية بين مصر والأردن

وشهدت مدينة شرم الشيخ زيارة كبيرة من سياح الأردن وتعتبر من أكثر الأماكن المحببة لديهم والمكان الأساسي لهم وللزوار، فيما توضح الإحصائيات بين البلدين إلى أن السوق الأردني يعتبر من أكثر الأسواق في التميز، حيث يتميز بالتصدير السياحي إلى مصر.

تطوير العلاقة السياحية بين من خلال شركات السياحة

وتشير الاحصائيات إلي أنه توجد رحلات طيران علي مدار اليوم مشتركة بين الأردن ومصر وفقا لخطوط طيران، كما توجد خطوط الملاحة عن طريق ميناء العقبة سواء بالعبارات أو بالقارب السريع، ويوجد شركات سياحية للسفر عن طريق البر والبحر.

رحلات سياحية يومية

يذكر أنه لا توجد تأشيرة دخول للأردنيين إلى مصر، إضافة أيضا إلي عدم وجود تأشيرة دخول للمصريين إلى الأردن، كما يتم إعفاء مواطني البلدين من الحصول على تأشيرات، ولكن هناك ضوابط لدخول المصريين إلى الأردن لبعض الفئات وخاصة فئة العمالة والتجارة بين البلدين.



كما تم عمل اجتماع بحضور كلا من الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، ود. مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ودكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، ود. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونايف حميدي الفايز، وزير السياحة والآثار بالأردن، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى القاهرة، والوفد الوزاري المرافق لولي عهد الأردن، وذلك بحضور دكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ويتم ذلك وفقا لتعزيز التعاون في مجال التنشيط والترويج السياحي وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.