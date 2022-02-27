العثور على 3 جثث في حريق مستشفى الهندية بكربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم، العثور على 3 جثث إثر حريق مستشفى الهندية في محافظة كربلاء، وجار البحث عن آخرين.

وذكرت المديرية في بيان أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل ردهة الباطنية الخاصة بالنساء والأطفال الخدج والمشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال في مستشفى قضاء الهندية العام في محافظة كربلاء المقدسة مساء هذا اليوم.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني استنفرت جهد 20 فرقة اطفاء وانقاذ وطوقت النيران داخل المستشفى وانقذت الكوادر الطبية والمرضى الراقدين بالتزامن مع عمليات الاخماد والاقتحام المباشر وصولاً الى وسط الردهات المحترقة التي انهارت بعضها فوق بعض بسبب استخدام ألواح السندويج بنل في البناء والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني.

وأشارت إلى أن الفرق أخمدت الحريق بشكل تام لتباشر بعمليات البحث والتقصي باستخدام الكاميرات الحرارية نظراً لكثافة الدخان والغازات المصاحبة للحريق والتي اسفرت عن العثور على ثلاث جثث نساء من ردهة الباطنية انتشلتها فرق انقاذ الدفاع المدني وسلمت الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية.