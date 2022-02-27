العدل الدولية: اتهامات أوكرانية لروسيا بالتخطيط لأعمال «إبادة»

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الأحد، أن كييف وجهت اتهاما لروسيا أمام المحكمة بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا.

وقالت المحكمة في بيان لها، "في طلبها، اتهمت أوكرانيا روسيا الاتحادية بالتخطيط لاعمال إبادة في اوكرانيا وأكدت أن روسيا تقتل في شكل متعمد أفرادا يحملون الجنسية الاوكرانية وتتعرض لسلامتهم الجسدية في شكل خطر".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق، إن بلاده قدمت دعوى لمحكمة العدل الدولية ضد روسيا.

وقال زيلينسكي في تغريدة على موقع تويتر: "يجب أن تخضع روسيا للمساءلة بسبب التلاعب بفكرة الإبادة الجماعية لتبرير العدوان. نطالب بقرار عاجل يأمر روسيا بوقف النشاط العسكري الآن ونتوقع أن تبدأ المحاكمات الأسبوع القادم".

من جهته أكد وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا بالتزامن، إن روسيا تخلت عن شروطها المسبقة لإجراء محادثات بعد أن منيت بانتكاسات عسكرية، مضيفا أن أوكرانيا ستحضر المحادثات كي تستمع لما تقوله موسكو.

وتابع كوليبا في إيجاز صحفي أن تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى استهدف زيادة الضغط على أوكرانيا أثناء المفاوضات، مشيرا إلى أن "هدف روسيا تدمير أوكرانيا لكننا لن نسقط".

وفي اليوم الرابع من الغزو، وسعت القوات الروسية نطاق هجومها، كما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في مقطع فيديو وزعه الكرملين، وضع قوات الردع التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى، عازيا هذا القرار الى "التصريحات المعادية الصادرة عن حلف شمال الاطلسي" ومنتقدا العقوبات "غير المشروعة" التي فرضها الغربيون على روسيا في إطار تكثيفهم الضغوط عليه.

واعتبر حلف الناتو قرار بوتين هذا سلوك "غير مسؤول"؛ وأعرب أمين الحلف ينس ستولتنبرغ عن قلقه البالغ إزاء قرار بوتين الذي وصفه بـ"الخطير".

كما نددت الولايات المتحدة بتصعيد "غير مقبول" متهمة بوتين بـ "فبركة تهديدات غير موجودة بهدف مواصلة العدوان".

من جهته أكد المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك الأحد لوكالة فرانس برس أن اندلاع نزاع نووي فكرة "لا يمكن تصورها".

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريتسين لامبركت إن الرئيس الروسي بإعلانه هذا "تخطى حدا إضافيا ولدينا انطباع أن هذا الأمر على صلة، في ما يعانيه من جنون العظمة، بأفعال باسلة وتنطوي على عزم وتصميم أوقفت غزوه السريع لأوكرانيا".