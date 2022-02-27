برلمانيون لـ« شباب قنا»: أمامكم فرصة حقيقة للتمكين في عهد السيسي

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لقاء مفتوح مع شباب محافظة قنا ورؤساء المراكز والأندية الرياضية بالمحافظة، للاستماع إلى التحديات التي تواجه الشباب والأندية الرياضية، والعمل على تقديم الحلول والمقترحات التي من شانها تطوير مراكز الشباب وتلبية طموحات شباب المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود حسين، إن لجنة الشباب حرصت على عقد تلك الجلسة للاستماع الشباب والتعرف علي متطلباتهم، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لزيارة لجنة الشباب للمحافظة هو طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب قنا.

وأشاد بالكفاءات الكبيرة التي تضمها الكتلة البرلمانية لمحافظة قنا، وعلي رأسهم زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد، واصفا إياه بالنائب الذي لا ينام من أجل تحقيق مصالح المواطنين.

من جانبه حذّر النائب حمادة الجبلاوي، من استبعاد مراكز الشباب من الاتحادات الرياضية، مؤكدا أن تلك الخطوة ستعيق عمل تلك الاتحادات، فيما قال النائب حسام غالي وكيل لجنة الشباب، إن الهدف من طلبات الإحاطة العمل على حل مشكلات الشباب قدر المستطاع، وكيفية تحقيق رغبات الشباب وتلبية طموحاتهم .

وفي السياق ذاته، قال النائب أسامة عبدالعاطي، إن شباب محافظة قنا أمامهم فرصة تاريخية، من خلال الاستغلال الأمثل للمبادرة الرئيسية حياة كريمة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى الشباب دفعة كبيرة، من خلال توفير الميزانية اللازمة لإقامة مراكز شباب، ضمن المبادرة الرئيسية «حياة كريمة».

وأكد أنه نائب عن مركز السنبلاوين، وقام مع الأهالي في تجهيز أراضي لمراكز الشباب، خاصة أن القيادة السياسية منحت الشعب المصري فرصة غير مسبوقة.

بينما قال النائب درويش مرعي، إن محافظات الصعيد محظوظة في عهد الرئيس السيسي، الذي أعطى الصعيد اهتماما غير مسبوق، وهو ما اتفق معه النائب محمد لبيب، الذي وصف الرئيس السيسي بالبطل الذي حول حلم المصريين لحقيقة.

بينما قال النائب أحمد الشناوي، إن الشباب يشهد تمكين حقيقي في عهد «السيسي»، ويجب علي جميع الشباب الاجتهاد، حتي يجد لنفسه مكان في الجمهورية الجديدة التي تعطي الفرصة للكفاءات.

وقالت النائبة ولاء عبدالفتاح، إنها لم تكن تتخيل أن تصل الي مجلس النواب، لولا دعم الرئيس للمرأة المصرية، من خلال النص في التعديلات الدستورية علي تخصيص 25% من المقاعد للمرأة.

وطالبت المرأة الصعيدية بالجد والاجتهاد، كي تجد لنفسها مكان في البرلمان المقبل، لافتة إلى أن وزارة الشباب مهتمة بمراكز الشباب وتنميتها وتوسيع قاعدة الممارسة في الصعيد.

وتابعت النائبة سحر صدقي، أن الصعيد يشهد نقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبة وزارة الشباب بضرورة تقديم الدعم المالي مركز شباب أبو تشت، حيث يحقق نتائج كبيرة في دوري الدرجة الأولى، ولكن لايجد مساندة حقيقية من الوزارة.