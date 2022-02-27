استعدادات استضافة قمة المناخ وإطلاق جوائز التميز.. حصاد «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأحد، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مسيرة التنمية في مصر لم تتوقف رغم كل تداعيات جائحة كورونا والتحديات التي فرضتها، موضحة حرص الدولة المصرية على تكثيف العمل المشترك مع الشركاء كافة، بهدف ترسيخ السلام وتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

https://www.dostor.org/3727538



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تعتز باستضافتها قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ «COP 27» لعام 2022، في مدينة شرم الشيخ، متابعه أنه في ضوء إعطاء الحكومة المصرية الأولوية للتمويل المستدام وسَعيها لاتساق الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، وفقاً لرؤية 2030، فإن الحكومة تتبنّى دَمج البُعد البيئي والتحوّل إلى التعافي الأخضر..

https://www.dostor.org/3727560



زار فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة داليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، جامعة المنصورة، وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة، حيث تقدمت 18 كلية بجوائز التميز المؤسسي والفردي.

https://www.dostor.org/3727570

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيلاء الدولة أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجّه نحو التحوّل الرقمي والحوكمة من خلال التوسّع في مشروعات التحوّل الرقمي وتطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن، مشيرة إلى إنشاء المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية مع الوزارات الشريكة، بهدف تقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها بما يُسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجّه الدولة نحو التحوّل الرقمي.



https://www.dostor.org/3727550

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن إنتاج مصر محليًا من الوقود ارتفع إلى حدود 75.3 مليون طن خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 69.7 مليون طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كما ارتفع حجم الاستهلاك من 65.6 مليون طن لـ 69.6 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها، ليرتفع بذلك حجم فائض الوقود من 4.067 مليون طن لـ 5.709 مليون طن.



https://www.dostor.org/3727446



رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم 20 سلعة تراجعت أسعارها خلال عام رغم ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي مطلع العام الحالي 2022، والتي نستعرض أبرزها في هذا التقرير:

https://www.dostor.org/3727361