الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عصابة سرقة أجزاء السيارات بالتجمع الأول للمحاكمة

حبس
حبس

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، تشكيل عصابة تخصص في سرقة أجزاء السيارات بالتجمع الأول لمحكمة الجنح. 

وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة أن البداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم دائرة القسم، باكتشافه سرقة جزء خاص بالسيارة ملكه حال توقفها بالمنطقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي ومن خلال جمع المعلومات اللازمة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وبمواصلة التحريات المكثفة أمكن التوصل إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلال أحدهما السيارة ملكه "المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخلع". وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة أجزاء السيارات بأسلوب "الخلع"، وأقرا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية " (مقيمان بدائرة قسمي شرطة "مصر القديمة – الجمالية")، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي سيارات تحقيق القاهرة الجديدة ضبط

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