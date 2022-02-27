الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تدشين مسابقة «ذات أثر» للجمعيات الأهلية.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

نيفين القباج
نيفين القباج

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

-وزيرة التضامن تشهد مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط غدًا

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، غدا الإثنين، فعاليات مؤتمر "القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. رؤية لمستقبل أفضل"، والذي يقام لأول مرة في مصر وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مدار يومي ٢٨ فبراير و١ مارس.
https://www.dostor.org/3727594


-«التأمينات» تنهي استعداداتها لصرف معاشات مارس الثلاثاء

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد غد الثلاثاء، استعداداتها لبدء صرف معاشات شهر مارس 2022، لأكثر من 10.5 مليون مستفيد، وذلك من ماكينات الصراف الآلية المنتشرة على مستوى المحافظات المصرية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

https://www.dostor.org/3727483


- «التضامن»: إقبال كبير على «ديارنا» بالقاهرة.. و«القباج» تشجع العارضين

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك إقبالا كبيرا على مبيعات معرض ديارنا للحرف اليدوية بـ"كايرو فيستيفال" القاهرة، والذي افتتحته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس الماضي، ويستمر حتى 7 مارس الجاري.

https://www.dostor.org/3727723

 

-تدشين مسابقة «ذات أثر» للجمعيات الأهلية بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

دشنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مهرجان أسوان لسينما المرأة، محورًا جديدًا للمسابقات، وهي مسابقة «ذات أثر» الموجهة لمنظمات المجتمع المدني، بهدف تحفيز الجمعيات الأهلية على توظيف الإعلام من أجل التنمية وعلى الإكثار من الإنتاج الإعلامي المتميز، كما تهدف إلى حث متخصصي السينما في تقديم أفلام ذات أثر وطابع تنموي هادف من أجل تدعيم قضايا التنمية المستدامة 2030 وتحقيقها من خلال الفن والسينما التسجيلية والروائية القصيرة.
https://www.dostor.org/3727762

الهلال الأحمر التضامن الاجتماعي المجتمع المدنى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيفين القباج

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وائل لطفي

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