الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك الدولي: كورونا لا تزال تؤثر على مستويات الفقر

ارشيفية
ارشيفية

أكد البنك الدولي أن جائحة كورونا لا تزال تؤثر على مستويات الفقر وعدم المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال أربع قنوات تتضمن نهجًا نقدية وأخرى غير نقدية، الأولى هي قناة الدخل من العمل التي تشتمل على الفقدان المباشر للدخل بسبب المرض والآثار غير المباشرة على الدخل بسبب صدمات التوظيف مثل تقليص العمل وخفض الأجور.

وأضاف البنك في تقريره، أن القناة الثانية هي قناة الدخل غير العمل التي تتعلق بفقدان تحويلات المغتربين والتحويلات العامة ومدفوعات الدعم، والثالثة هي قناة الاستهلاك التي تتأثر بشكل مباشر بتغيرات الأسعار والنفقات المفاجئة من المال الخاص على الرعاية الصحية في غياب التأمين، والرابعة هي تعطل الخدمات التي تشمل التغذية والتعلم.

وأشار البنك الدولي إلى أن من بين هذه القنوات الأربعة السابق ذكرهم، يعد الدخل من العمل ذا أهمية بالغة لأن التدابير الخاصة بالصرف الصحي والإغلاقات تعوق بشكل مباشر الأنشطة الاقتصادية متسببة في خسارة الوظائف او تقليص أنشطة العمل، فالذين يفتقرون إلى مصدر دخل ثابت، العاطلون أو الذين لا ينخرطون بنشاط في العمل قد يتأثرون بشكل سلبي بتكاليف الأغذية وكذلك بالنفقات على الرعاية الصحية والتعليم، وهو ما قد تكون له آثار طويلة الأمد على القوى العاملة، وتشكل قناة الدخل من العمل أهمية بالغة بالنسبة للفقراء وأدنى 40% من السكان على سلم توزيع الدخل الذين يعتمدون على الأجور أو على الدخل من الأعمال الحرة ويفتقرون إلى المدخرات أو الدعم البديل.

وتابع البنك أن هذا التقرير يستخدم منهجيتين، وهما المسوح الإحصائية ونماذج المحاكاة المصغرة لقياس النبض لمعرفة أوضاع الأسر في المنطقة أثناء الجائحة من حيث الدخل من العمل والرفاهية عمومًا. 

البنك الدولي كورونا الشرق الأوسط شمال أفريقيا المساواة أفريقيا قناة الدخل

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

أصيب بطلقتين.. تطورات حالة مواطن مصرى مصاب بأوكرانيا

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

السيسى يهنئ المصريين بالإسراء والمعراج: ذكرى عطرة تجلَّت فيها رحمة الله بأمّتنا

«قاعة فاضية ومحدش حضر».. «الدستور» تكشف حقيقة زواج «شاروخان قنا» من 4 فتيات (صور)

يوميات الحرب «2».. أين اختفى الجيش الأوكراني «انهيار أم خداع»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»