الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ثري عربي يتكفل بمصاريف زواج «شاروخان قنا» من 4 فتيات

شاروخان قنا
شاروخان قنا

قال سمير عدلي الملقب بـ«شاروخان قنا» إنه انفصل عن زوجته الأولى، وعقد قرانه على 4 سيدات في يومين.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أنه استأجر شقة سكنية لكل زوجة منهن بقيمة 500 جنيهًا، لافتًا إلى أنه قرر الزواج من 4 فتيات لم يسبق لهن الزواج، قائلًا: «غرضي تحقيق سنة النبي وليس الترند».

وأوضح أن أحد أصدقائه في المملكة العربية السعودية تكفل بمبلغ زواجه من الفتيات وأرسل له 100 ألف جنيه لمساعدته، منوهًا إلى أنه ترك مهنة بيع الخضروات والفاكهة وعمل في شركة أمن حتى يستطيع دفع إيجار الـ4 شقق.

محافظة قنا النبي محافظ لتر زواج لسعودية منزل جنيه

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