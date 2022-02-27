الاتحاد الأوروبي يعلن وضع منظومة الردع النووي في حالة تأهب قصوى

أعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن منظومتهم للردع النووي في حالة تأهب قصوى وهم يشاهدون حربا على الحدود الأوروبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر الاتفاق على حرمان روسيا من نظام "سويفت" المصرفي.

وقال جوزيب بوريل إنه لأول مرة أوروبا ستوفر أسلحة قتالية لدولة من خارج الاتحاد مؤكدا أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على دعم الجيش الأوكراني.

وأضاف بوريل" نفعل كل ما بوسعنا لدعم أوكرانيا ونشهد حربا شاملة على حدودنا"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة لمواجهة الهجوم الروسي.

من جهتها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر الصحفي مع بوريل إغلاق المجال الجوي لدول الاتحاد أمام الطيران الروسي.

وأوضحت: "سنضرب نظام بيلاروسيا بسلسلة إضافية من العقوبات وسنفرض عقوبات على نظام رئيس بيلاروسيا".

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيمنع وسائل الإعلام الروسية التابعة للكرملين.