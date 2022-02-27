الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكراني: سنجرب حظوظنا في المفاوضات مع روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيليسكي، اليوم الأحد، إن هدف بلاده ضمان سلامة ووحدة أراضيها وسيجرب حظوظهم في المفاوضات مع روسيا.

وتابع الرئيس الأوكراني، في تصريحات صحفية، مساء اليوم "لا نتوقع التوصل إلى نتيجة في اجتماع الوفدين الأوكراني والروسي"، مضيفًا: "أخبرت الرئيس البيلاروسي أننا لا نقبل استخدام أراضي بلاده لاستهدافنا".

ولفت الرئيس الأوكراني، إلى أن المحادثات مع رئيس بيلاروسيا كانت "بنّاءة"، حيث تعهد الرئيس البيلاروسي بسلامة وفد كييف أثناء التفاوض مع موسكو.

وفي وقت سابق، وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات التي وصفها بـ«العدوانية» من دول حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وجاء أمر بوتين لوزارة الدفاع الروسية بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة- وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الروسية- خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وقال بوتين: «إن هذه الخطوة تأتي ردًا على تصريحات المسئولين الغربيين الذين لم يكتفوا باتخاذ "خطوات عدائية اقتصادية"، بل أدلى مسئولو حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتصريحات عدائية ضد روسيا».

 

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وائل لطفي

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