محافظ القاهرة يؤكد اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وإحدى الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة النهوض بالصناعات اليدوية والحرف التراثية من أجل الحفاظ عليها وتطويرها.

وأضاف محافظ القاهرة أن الحفاظ على الحرف التراثية للقاهرة التاريخية والذي تتعاون فيه محافظة القاهرة مع منظمة اليونسكو والجمعية المصرية للمأثورات الشعبية ومؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية- مصر ومؤسسة مظلة للتنمية الاجتماعية التابعة لها يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لما لها من أهمية في الحفاظ على تلك الحرف التي تتميز بها مصر منذ زمن بعيد، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تقدم الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية.



محافظ القاهرة خلال لقائه بالحرفببن

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لتسويق منتجات الحرفيين حيث توفر مؤسسة أغاخان معرضين دائمين بحديقة الأزهر طوال أيام الأسبوع لبيع منتجات ٣٠٠ حرفي لزوار الحديقة والأجانب، بالإضافة لمعرض أسبوعي يقام بعد صلاة الجمعة كما تتم مساعدة الحرفيين على التصدير لأمريكا وكندا ودبي وجارٍ فتح أسواق جديدة، إلى جانب الاشتراك في جميع المعارض المحلية والدولية كتراثنا ١، ٢ بمصر ومعرض دبي بالإمارات ومعرض شنغهاى بالصين.



محافظ القاهرة خلال لقائه بالحرفببن

وأضاف محافظ القاهرة أنه يجرى حاليًا دراسة قيام مؤسسة أغاخان بتوفير ١٠ أماكن لاستخدامها كمعارض جديدة للحرفيين على طول المسار السياحي للآثار التي قامت المؤسسة بترميمها من منطقة شارع باب الوزير وحتى باب زويلة.

محافظ القاهرة خلال لقائه بالحرفببن