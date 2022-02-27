الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فلفل أحمر وزعرور.. أعشاب تساعد على تحسين الدورة الدموية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تحصد أمراض قصور القلب واضطرابات الأوعية الدموية، أرواح الكثير من الناس في العالم، فلا يوجد إجراء آخر يمكن أن يساعد في تعزيز صحة القلب غير إتباع أسلوب الحياة الصحي. 

ويعد الامتناع عن الأطعمة التي تهاجم القلب وأنماط الحياة التي تضعف جهاز المناعة، من العادات الصحية التي تساعد في تحسين الدورة الدموية، لذا قدم خبراء التغذية العلاجية بموقع "healthdigezt" الطبي، عدد من الأعشاب المفيدة لجسم الإنسان.

نبات الزعرور:

عشب الزعرور عامل كبير يستخدم للوقاية من الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم وعسر الهضم وفشل القلب الاحتقاني وتصلب الشرايين، كما أنه يتمتع بخصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد في تحفيز تدفق الدم الفعال وتقوية الأوعية الدموية، فقد أظهر عشب الزعرور قدرته على التعامل مع الأعراض التي تسببها أمراض القلب المزمنة.

عشبة الموذرورت:

الموذرورت هو نوع من الأعشاب يساعد في حماية القلب والجهاز العصبي، كما أنه معروف باسم النبات المهدئ، فعندما يشتكي المرضى من خفقان القلب وآلام في الصدر، يتم إعطاؤهم هذه الأعشاب.

الكاكاو:

تعتبر مستخلصات الكاكاو رائعة في تحسين مستويات ضغط الدم في الجسم، فهو مصدر جيد لمعدن المغنيسيوم فالحصول على الكميات الصحيحة الموصى بها من المغنيسيوم يقلل من آثار الإجهاد في الجسم.

كما أن الكاكاو يوفر الحماية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، فالسبب وراء فعالية الشوكولاتة الداكنة في تعزيز صحة القلب هو عدم وجود السكريات التي تسبب آثارًا سلبية في الجسم، خاصة القلب.

الفلفل الحار:

الفلفل الحار هو عشب آخر يعزز صحة القلب والدورة الدموية الفعالة، فإنه رائع في تهدئة أنشطة القلب وتقليل خفقان القلب.

ومن الفوائد الشائعة لهذه العشبة إزالة السموم من الشرايين وإعادة بناء خلايا الدم، حيث يعزز الامتصاص والهضم، كما إن تناول الفلفل الحار يوميًا في النظام الغذائي هو الطريقة الفعالة لتحسين صحة القلب.

الثوم:

كان يعتقد أن لدى المصريين القدماء مئات الطرق لاستخدام الثوم طبيًا، حيث يتم التحكم في الكوليسترول السيئ بالثوم، حيث أكدت الدراسات كفاءة فص الثوم ضد تراكم الصفائح الدموية.

ضغط الدم التغذية العلاجية ارتفاع ضغط الدم الفلفل الحار جهاز المناعة قصور القلب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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