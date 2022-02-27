الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية: نتابع حالة المصرى المصاب فى أوكرانيا.. ونتواصل مع أسرته

جريدة الدستور

تتابع وزارة الخارجية حالة المواطن المصري محمد سعد رجب محمد زايد، بعد إصابته بعيارين ناريين في أوكرانيا، والموجود حاليًا في أحد المستشفيات في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.

ووجه وزير الخارجية سامح شكري، سفير مصر في كييف أيمن الجمال، على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري الرعاية التامة، وتقديم كافة أوجه الدعم له بالشكل المناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليًا في عموم الأراضي الأوكرانية.

وبتوجيهات عاجلة من وزير الخارجية، استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج عائلة المواطن، عصر اليوم، الأحد، وطمأنهم على حالته الصحية، وأكد لهم على قيام السفارة في كييف بإيلائه العناية المطلوبة.

وكذلك، وجه الوزير شكري بمواصلة السفارة في كييف لجهودها المستمرة على مدار الساعة في تقديم الدعم اللازم لكافة المواطنين المصريين المقيمين في أوكرانيا، فضلًا عن مواصلة التنسيق الوثيق مع سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني، والتي أثمرت بالفعل عن مرور العديد من المواطنين المصريين للحدود الأوكرانية باتجاه تلك الدول.

 

وتجدد وزارة الخارجية تأكيد ما يمثله حماية مواطنينا المصريين في الخارج من أهمية قصوى ضمن عمل الوزارة، في إطار سياسة الدولة لتقديم الدعم والرعاية اللازمتين للمواطنين المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.

​أوكرانيا مصر المواطن المصري المصاب وزير الخارجية سامح شكري سفير مصر كييف

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