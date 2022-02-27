مقاطعون لـ أحمد مراد: ما حدث فى حفل توقيع «القتل للمبتدئين» مهزلة

كشف العديد من الكتاب والقراء عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما أسموه بـ«مهزلة i read»، وهو ما حدث بشأن الفصل بين القراء الذين تم توجيه الدعوات لهم لحضور أولى فعاليات IRead، والتي أعلنت فيها عن حفل توقيع كتاب القتل للمبتدئين للروائي والسيناريست أحمد مراد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وأكد القراء في كتابات متفرقة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم صوتوا على دعوتهم وبالفعل تم إرسال الدعوات لهم، لكنهم فوجئوا بأن هناك نوعين من الدعوات، دعوات للنخبة والمتواجدين في حفل أحمد مراد، ودعوات خاصة بمجتمع آخر يجلسون بعيدا ويفصل بينهم خط أحمر.

وأشار البعض، إلى أن الحفل كان أشبه بطبقتين من الجمهور، معبرين عن استيائهم من الطريقة التي أدير بها حفل توقيع كتاب "القتل للمبتدئين".

الحدث استضافه ممشى أهل مصر، ومن ضمن الحضور كان الكاتب روماني لطفي الذي قال في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «النهادرة روحت حفلة i read لحضور ندوة للكاتب أحمد مراد بناء على دعوات، لكن استغربت لما لقيت إن فيه طبقتين من البشر مش طبقة وحدة مجموعة قاعدة حولين الكاتب والمجموعة التاني قاعدين يتفرجوا على الطبقة الظريفة الجميلة اللي عايشة حياتها».

وأضاف: «الغريب في الأمر إني طول عمري بروح ندوات، أول مرة اتصدم بالمنظر البشع ده لأني كنت أعرف أن الندوة مجال لتبادل الخبرات والمعلومات لكني اكتشفت إن فيه للتباهي».

واستطرد: «اتصدمت من المنظر ومشيت علي طول، وقررت أقاطع كل أعمال أحمد مراد رغم حبي ليه بس اللي حصل النهاردة مهزلة بكل الطرق».

واختتم «لطفي»: «فكرة الفصل بين طبقة قليلة علشان ميختلطوش بالطبقة التاني دي ملهاش غير مسمي واحد لأضع شعار داخل مكتبتي أنني مقاطع».

وبخلاف مقاطعة روماني لطفي لأحمد مراد فقد كتب الكثيرين معلقين أنهم حضروا وأقروا بمصداقية روماني لطفي فيما كتب، بل أن العديد منهم اتخذ نفس الخطوة بمقاطعة أحمد مراد وكتبه.

يذكر أن شركة IRead تأسست عام 2019 لصاحبة الفكرة الكاتبة شرين راشد، كمبادرة تهدف لإحياء ثقافة القراءة والكتابة في الشرق الأوسط، والارتقاء بالوطن العربي من خلال زيادة الوعي بأهميتهم وتأثيرهم على مجتمعنا.

حفل توقيع أحمد مراد

حفل توقيع أحمد مراد