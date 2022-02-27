ضبط 8 متهمين بإلقاء شاب من الطابق الثالث في المرج

نجح رجال البحث الجنائي بالمرج في ضبط 8، متهمين بإلقاء شاب من الطابق الثالث أثناء تدخله لفض مشاجرة بدائرة القسم.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود مصاب بأحد الشوارع بمنطقة المرج إثر سقوطه من علو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن ورجال المباحث وتبين سقوط شاب من الطابق الثالث، وإصابته بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وتم نقله في حالة حرجة للمستشفى، وبسؤال أهليته أقروا أن المصاب تدخل لفض مشاجرة بين سيدة وأسرتها وقام المتهمين بإلقاء المجني عليه من الطابق الثالث وأتهموا 3 منهم بارتكاب الواقعة.

وقام رجال المباحث بالقبض على 8 أشخاص تواجدوا أثناء المشاجرة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 1473 جنح المرج.