«ازرع حلمك».. مبادرة في معرض الزهور لتعليم الأطفال الزراعة

شهدت حديقة الأورمان إقبال كبير في ثاني أيام انطلاق دورته بعام 2022، وكان للأطفال ظهور كبير أثناء فعاليات مبادرة “ازرع حلمك” المقامة داخل ارجاء معرض الزهور تحت رعاية المباردة الرئاسية اتحضر للأخضر.

ويشرف على المباردة مجموعة من منظمي معرض الزهور في انطلاقته لذلك العام، وأبدى بعض الأهالي فرحتهم تجاه تلك النوعية من النشاطات والمباردات التي تفيد ابنائهم اثناء زيارتهم لمعرض الزهور وقالت أمال محمود لـ"الدستور"، إن مشاركة الاطفال بالزراعة تعطيهم سعادة غامرة وثقة بالذات.

وتابعت أن اللعب بالطين يرفع من الروح المعنوية للشخص، ومن فكر في تلك المباردة يستحق التقدير كومه ساهم في سعادة الأطفال.

وعبر أحمد جمال عن سعادته بمشاركة أطفاله بنشاط الزراعة كونه ترعرع بقرية زراعية بالصعيد، ووضع ابنائه ايديهم بالطين شعره بطفولته، وأكد ان المباردة حققت جزء مهم داخل المعرض، ومتمثل فيه ظهور دور للأطفال داخل المعرض بجانب شراء الزهور.

وقالت الطفل لوچين سعد إنها شعرت بالسعادة بعد قيامها بالزرع وقررت أن تأتي ثانية لتكرار التجربة، كما أنها زادت سعادتها بعدما استطاعت ان تاخذ زرعتها معها اثناء ذهابها: "ههتم بيها وهزقيها كل يوم لحد ماتكبر وتطلع وردة".

وأكدت لوچين أن المنظمين تعاملوا معهم بود ومساعدة كبيرة، وقدموا لهم كل الادوات التي تحمى ملابسهم من الاتساخ.

وقال مازن جلال إن المنظمين قدموا لهم بعض المعلومات حول الزراعة وطرقها المختلفة، والفرق بين أنواع الزهور وما يمكن أن يزرع بالمنزل أو الأراضي فقط.

وتابع أن مباردة أزرع حلمك من الأشياء المهمة أثناء المعرض هذا العام، وعبر عن سعادته بالاحتفاظ بالزهرة التي قام بعملها بنفسه، والتقاط بعض الصور اثناء مشاركته بالنشاط.

وانطلق، أمس، فعاليات معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الأورمان والذى يستمر لمدة 45 يوما، حتى يستطيع المواطنين تحقيق أقصى أستفادة من المعرض، وشهد المعرض العديد من الفعاليات أثناء افتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للمعرض.