«التضامن»: إقبال كبير على «ديارنا» بالقاهرة.. و«القباج» تشجع العارضين

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك إقبالا كبيرا على مبيعات معرض ديارنا للحرف اليدوية بـ"كايرو فيستيفال" القاهرة، والذي افتتحته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس الماضي، ويستمر حتى 7 مارس الجاري.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تشجيع العارضين على عرض منتجاتهم ومد يد العون لهم في الإقراض متناهي الصغر، موضحة أنه يتم دعم الفنانين من خلال التعاون مع كليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الدول الأخرى، مثل التعاون مع وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وأضافت أن الوزارة ترعى الأسر المنتجة وتعمل على تسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة.

من جهتها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المعرض يضم أكثر من ٣٥٠ عارضًا من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، مما يساعد في خلق فرص بيع مباشرة وفتح أسواق جديدة لهم، كما يعمل المعرض على دعمه لمهارات الحرفيين من ذوي الإعاقة، حيث تم تخصيص مساحات لعرض ما يزيد على 40 عارضاً من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية، وذلك لعرض قصص نجاح العديد منهم.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم منح قروض متناهية الصغر، تختلف مدتها فى الأقساط والفائدة حسب ما تراه الجمعية الممولة للقروض.

وأضافت أن مدة سداد القرض تتراوح ما بين 12 إلى 20 شهرا وتختلف نسبة الفائدة المحصلة على القرض حسب جهة منح القرض.

عن الأوراق المطلوبة للحصول على القرض، أكدت الوزارة انها كالآتي: -

-يقدم صاحب الطلب إلى الوحدة الاجتماعية للحصول على قرض لمشروع، ومعه صورة من البطاقة الشخصية، والرقم القومي، بالإضافة إلى شهادة تفيد من صاحب الطلب للحصول على تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة أو اختبار يفيد اتقان الحرفة أو ممارسـة سابقـة للمهنة أو الحرفة.