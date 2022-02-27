الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية يستقبل سفير جمهورية باكستان

استقبل سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، اليوم الأحد، أمير خرام راتهور، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة العربية السعودية بمناسبة اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وهنأه سلطان بن عبدالرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق بهذا المنصب خلال استقباله متمنيًا له التقدم والنجاح، ولجمهورية باكستان المزيد من النمو والازدهار.

وتعرف السفير خلال اللقاء على الجهود التنموية للصندوق السعودي للتنمية، والنشاط الإنمائي في المشاريع والبرامج الممولة من قِبل الصندوق في جمهورية باكستان، كما ناقشا التحديات والصعوبات التي قد تواجه سير أعمال المشاريع، ومتابعة الحلول الشاملة والمستدامة في هذا الجانب.

وشكر سفير جمهورية باكستان، الرئيس التنفيذي على حفاوة الاستقبال، كما ثمّن جهود المملكة من خلال الصندوق في المشاريع والبرامج الإنمائية المنجزة والقائمة أعمالها في باكستان، مشيرا إلى أن لتلك المشاريع الأثر الإيجابي في حياة الشعب الباكستاني حيث تسهم في تعزيز القدرات والإمكانات البشرية للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الجدير بالذكر أن حكومة المملكة قدمت 3 منح من خلال الصندوق، للمساهمة في تنفيذ 24 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، إضافة إلى ذلك قدّم الصندوق 13 قرضًا تنمويًا للمشاريع والبرامج التنموية، وتشتمل تلك القروض والمنح على دعم الطاقة والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والبنية التحتية الشاملة، وغيرها، بالإضافة إلى دعم مشاريع المنظمات الدولية التي تسهم في تعزيز النمو والاستقرار في جمهورية باكستان.