الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر أول صور لعملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة

عملية احتواء التسريب
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة

حصل موقع «الدستور» على صور لعملية إعدام اسطوانة عقب تسريب غاز كلور في أحد الاسطوانات بمحطة رافع الضبعة بوسط المدينة. 
وأصيب 40 باختناق عقب تسرب غاز الكلور في محطة رافع الضبعة (البلد)، وتم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي. 

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، في بيان إعلامي لها صدر منذ قليل، أنه أثناء عملية إنزال أسطوانات الكلور من شاحنة النقل فى محطة رافع الضبعة (البلد) بوسط مدينة الضبعة، تبين وجود تسريب لغاز الكلور فى إحدى الأسطوانات.

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عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة

وأضاف بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه أسفر عن ذلك انتشار الغاز بالموقع المحيط بها، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والإسعاف والتعامل مع الأسطوانة المسربة للغاز من خلال فريق عمل مدرب من العاملين بالشركة.

وأشار البيان إلى احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بغرفة إعدام مخصصة، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر فى الأرواح أو خسائر مادية عن الحادث، سوى بعض إصابات طفيفة لعدد من العاملين وتم إسعافهم على الفور وخروجهم من المستشفى.

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عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة

من ناحية أخرى، كان قد استقبل الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، في 2 فبراير 2022، الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، بحضور عدد من قيادات شركة المياه.  

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى جهود شركة المياه في تطوير ورفع كفاءة وإنشاء محطات التحلية والخزانات الاستراتيجية لتوفير المياه للمواطنين، بالإضافة إلى موقف مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

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عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب أنه بدأ العمل في الوصلات المنزلية، حيث سيتم الحصول على القرض الدوار لإنجاز أعمال الوصلات، مشيرا إلى أنه من خلال سيستم الأزمات يتم متابعة جهود شركة المياه على مدار الساعة، واستقبال شكاوى المواطنين وعرضها على الشركة القابضة وحلها خلال ٤٨ ساعة من تقديم المواطنين شكواهم، مؤكدا حصول الشركة على ٨ شهادات آيزو وشهادتىّ توافق بيئي.

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عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة

ونقلت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، تحيات اللواء خالد شعيب، محافظ الإقليم، مشيدة بجهود الشركة في تطوير وإنشاء محطات التحلية في المحافظة، وجهود العمال والفنيين في رفع تراكمات مياه الأمطار خلال تساقط الأمطار الأيام السابقة.

 

عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
عملية احتواء التسريب وإعدام الأسطوانة بمحطة رافع الضبعة
غاز الكلور مستشفي الضبعة المركزي مدينة الضبعة محطة رافع الضبعة مطروح

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وائل لطفي

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