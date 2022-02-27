الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سمير صبري: القرار الرئاسي بالعلاج على نفقة الدولة رفع من معنوياتي

سمير صبري
سمير صبري

أعرب الفنان سمير صبري، عن سعادته الكبيرة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاجه على نفقة الدولة خاصًة بعد تواجده داخل المستشفي لإجراء الفحوصات الطبية وتجهيزه من خلال التحاليل والآشعة الخاصة بصحته لتحديد موعد إجراء العملية، متابعًا: "اتبسطت قوي قوي، ورفع من روحي المعنوية إنه يكون مهتم بيّا، وتنازل الطبيب المقرر أن يجري ليّا العملية عن أجري".

وأضافت ناني الديب، المقيمة مع الفنان سمير صبري في المستشفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بنجري التحاليل خاصًة بعد استقرار حالته الصحية، لتأكيد موعد إجراؤه العملية الجراحية المقرر لها أن تُجرى يوم الأربعاء المقبل، وهذه العملية صعبة جدًا لأنها على الشريان الأورطي غير كل الشرايين، لأن قسطرة الأورطي أصعب بكثير من أي شئ".

وأكدت ناني الديب، المقيمة مع الفنان سمير صبري في المستشفي، أن هناك الكثير من الفنانيين الذين يتناوبون على زيارته باستمرار من بينهم الفنانة ميرفت أمين، والفنانة دنيا سمير غانم، والمنتج محسن علم الدين، وهاتفه الفنان حسين فهمي صباح اليوم للإطمئنان على حالته الصحية.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا، وجهت من خلاله الشكر للرئيس السيسي، بعد التكفل بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، حيث يرقد بأحد المستشفيات الكبرى حاليًا لتلقي العلاج.

وتواصلت مؤسسة الرئاسة، مع الفنان سمير صبري، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة،  ونقلت مؤسسة الرئاسة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للفنان سمير صبري، وتأكيد توفير كل الإمكانيات لحين تماثله للشفاء.

وعانى الفنان سمير صبري من بعض المشاكل على مستوى الأعصاب وإحدى قدميه، ما جعله يخضع لعدة جلسات علاج طبيعي.

وتعرض صبري، لوعكة صحية، وقال الناقد طارق الشناوي في منشورٍ سابق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي (ذكرياتي) مع المخرج المبدع محمد تركي، على محطة الأغاني ليُذاع اليوم الساعة الرابعة، سمير في المستشفى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله يعود لمنزله، أتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات، وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".

الفنان سمير صبرى سمير صبري نفقة الدولة علاج حالته الصحية

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وائل لطفي

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