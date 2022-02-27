إخماد حريق هائل داخل مطعم شهير بالدقى دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق هائل داخل مطعم شهير بمنطقة الدقي، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل مطعم شهير بمنطقة الدقي.

وأمر اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارتي حماية مدنية لإخماد الحريق، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وبإجراء التحريات، تبيَّن أن الحريق وقع بشارع جامعة الدول في منطقة الدقي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.