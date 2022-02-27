الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق هائل داخل مطعم شهير بالدقى دون إصابات

حريق هائل داخل مطعم
حريق هائل داخل مطعم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق هائل داخل مطعم شهير بمنطقة الدقي، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل مطعم شهير بمنطقة الدقي. 

وأمر اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارتي حماية مدنية لإخماد الحريق، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وبإجراء التحريات، تبيَّن أن الحريق وقع بشارع جامعة الدول في منطقة الدقي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية إخماد حريق طعم شهير بمنطقة الدقي شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

طلاب مصريون يتحركون من دينيبرو إلى رومانيا: «نحن بخير»

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى

«التعليم العالى» تكشف حقيقة استشهاد طالبة مصرية تدرس فى أوكرانيا

«عيسي» يترأس الدورة لـ22 لمجلس الأعمال الأردني المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

لواء.حمدى البطران

اغتيال يوسف السباعي

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية.. ودفع الثمن

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد الاختلاف والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صور

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا