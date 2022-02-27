محمد رياض: سعيد بردود الفعل حول «الحلم» والمسلسل أظهر أهمية مشروع الأسمرات

أعرب الفنان محمد رياض عن سعادته بردود فعل الجمهور على مسلسل “الحلم” الذي انتهت حلقاته خلال الساعات الماضية عبر شاشة قناة الحياة بعد 35 حلقة من العمل الذي بدأ عرضه بداية العام الجاري.

وقال رياض، الذي جسّد شخصية "عماد الونش" في المسلسل إن حي الأسمرات مشروع رائع جدًا، ومن أهم المشاريع التي كانت ضمن خطة الدولة المصرية في التطوير خلال الآونة الماضية: "الدولة عاملة مشاريع قومية كبيرة في كل مكان، لكن مشروع الأسمرات يمس المواطن المصري بشكل مباشر جدًا".

تابع، لـ"الدستور"، "حي الأسمرات مشروع كبير ساهم في تغيير حياة الكثير من المواطنين ومبهور بالمكان جدًا، ومدى نظافته وجماله، ووجود مركز ثقافي ورياضي كبير، وملاعب وانشطة، وأماكن مفتوحة في كل مكان، مدينة كاملة ومتكاملة".

وأضاف: "المسلسل أظهر مدى تأثير المكان على سلوك الفرد، والجيل الجديد طموحه اختلف تمامًا، وشعروا بالفرق الكبير واختلاف الحياة التي انتقلوا إليها"، لافتًا إلى أن الناس في الشارع المصري أعجبوا كثيرًا بشخصيته في "الحلم"، والتي كانت تغيير جذري بالنسبة له واختلاف نوعية أدواره، خاصًة بعد شخصية الشيمي رضوان.

مسلسل الحلم

"الحلم" تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

تدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه سكان العشوائيات، فيقدم رؤية لسكان منطقة الأسمرات الذين تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات.

وانتهى الثلاثاء الماضي، "الحلم" بعد عرض الحلقة الأخيرة منه، الذي كان يعرض على قناة الحياة، وتصدره محركات البحث الإلكتروني "جوجل"، وتفاعل الجمهور معه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.